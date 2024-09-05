رسميا.. نادي هال سيتي يقدم نجمه الجديد بشير بلومي
بقلم كريم تيغرمت
قدمت إدارة نادي هال سيتي الإنجليزي، اليوم الحميس، بصفة رسمية، مستقدمها الجديد، الدولي الجزائري بشير بلومي.
ونشرت إدارة نادي هال سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، وصور من تقديم بلومي.
وظهر الدولي الجزائري، في الفيديو، والصور، بقميص ناديه الجديد، من داخل الملعب الرئيسي للفريق.
يذكر أن بشير بلومي (22 عاما)، رسم انتقاله في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، إلى نادي هال سيتي الإنجليزي، قادما من نادي فارنسي البرتغالي.
Belloumi’s in the building 🇩🇿#hcafc pic.twitter.com/iypmf8AN4x
— Hull City (@HullCity) September 5, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/siSwc