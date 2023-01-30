رسميا.. نانت يعلن تعاقده مع ديلور

أعلنت إدارة نادي نانت الفرنسي، اليوم الإثنين، رسميا، تعاقدها مع المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشرت إدارة نانت، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، خبر تعاقدها مع ديلور، قادما من نادي نيس.

كما أوضح مسؤولي نانت، عن ضمهم خدمات المهاجم الجزائري على شكل إعارة، مع بند يلزمهم بشراء عقده.

ومن المقرر أن تقدم إدارة نادي نانت مهاجمها الجديد أندي ديلور أمام في ندوة صحفية أمسية اليوم الإثنين.