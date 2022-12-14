رسميا.. نجما فرنسا يغيبان وحضور أكرد أساسيا في قمة المربع الذهبي

ينتظر الجميع المواجهة المُرتقبة بين فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي لمنافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث ستشهد تشكيلة المُنتخب الفرنسي رسميا غياب الثنائي، دايو أوباميكانو، وأدريان رابيو بسبب آلام في الحلق ونزلة برد على التوالي.

بينما سيدخل المُنتخب المغربي بتشكيلته المُكتملة بحضور المُدافع المحوري، نايف أكرد، الذي كان مُهددا بالغياب.

وتُلعب المواجهة التي ستسمح للجمهور بالتعرف على الطرف الثاني في نهائي المونديال بملعب البيت.