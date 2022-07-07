رسميا.. نجم الألعاب المتوسطية يُجاور رباعي الخضر في نيس

يُجاور الموسم المُقبل نجم منافسة كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 رباعي المُنتخب الوطني الجزائري.

حيث أمضى اللاعب الفرانكو-جزائري، بدر الدين بوعناني، على أول عقد احترافي مع الفريق الأول لفريق نيس الفرنسي.

وسيلعب صاحب الـ17 ربيعا مع رباعي المنتخب الوطني، يوسف عطال، هشام بوداوي، بلال براهيمي، وآندي دولور.

ويُذكر أن، بوعناني، تألق مع مُنتخب فرنسا لأقل من 18 سنة خلال الألعاب المتوسطية وقاده لتحقيق الذهب.