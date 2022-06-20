رسميا.. نجم الخضر القادم يمضي عقده الاحترافي الأول مع غانغون

أمضى، مهدي بعلوج، لاعب المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة على عقده الاحترافي الأول في مسيرته.

حيث أعلن فريق غانغون الفرنسي اليوم الإثنين عن التعاقد مع المُهاجم الذي تألق مع الفريق الرديف.

خريج مدرسة فريق أولمبيك مارسيليا سيكون أمام فرصة التألق الموسم المُقبل في الدرجة الثانية الفرنسية.

كما أمضى المُهاجم المُستقبلي للمُنتخب الوطني على عقد يمتد لموسمين حتى صيف 2024.