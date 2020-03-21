رسميا.. نجم اليوفي يُعلن اصابته بفيروس كورونا

الرياضة
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رسميا.. نجم اليوفي يُعلن اصابته بفيروس كورونا
بقلم حواز عبد النور

أعلن بصفة رسمية النجم الدولي الأرجنتيني لفريق جوفنتوس الإيطالي “باولو ديبالا” اصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وغرد “ديبالا” على “تويتر”:”مرحبا بالجميع، أود أن أخبركم أنني تلقيت حاليا نتائج التحليل الخاص بفيروس كورونا، والتي جاءت إيجابية بالنسبة لي ولأوريانا”.

وأضاف متوسط ميدان اليوفي:””لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرا على رسائلكم ودعمكم”.


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