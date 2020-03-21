رسميا.. نجم اليوفي يُعلن اصابته بفيروس كورونا

أعلن بصفة رسمية النجم الدولي الأرجنتيني لفريق جوفنتوس الإيطالي “باولو ديبالا” اصابته وزوجته بفيروس كورونا.
وغرد “ديبالا” على “تويتر”:”مرحبا بالجميع، أود أن أخبركم أنني تلقيت حاليا نتائج التحليل الخاص بفيروس كورونا، والتي جاءت إيجابية بالنسبة لي ولأوريانا”.
وأضاف متوسط ميدان اليوفي:””لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرا على رسائلكم ودعمكم”.
Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3
— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020
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