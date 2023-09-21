رسميا.. نظامين جديدين لدخول منطقة شنغن وهذا الفرق بينهما

يعتبر كل من EES (نظام الدخول والخروج) وETIAS (النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص). نظامان كمبيوتر آليان لتسجيل معلومات السفر والتحكم فيها. بالنسبة لبيانات الشخصية لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.

وحسب موقع الحكومة الفرنسية، لا تعمل خدمة EES ولا ETIAS في الوقت الحالي. ومن المقرر أن يدخلوا الخدمة في عامي 2024 و 2025.

تعرف على نظام EES

وبالتفضيل يعتبر EES نظاما آليا جديد لتسجيل بيانات مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسافرين في منطقة شنغن.

كما يعتبر نظاما آليا جديدا للتجميع الرقمي للبيانات الشخصية للمواطنين من دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي. سواء كانوا خاضعين للتأشيرة أم لا. وسيتم تنفيذه عند الدخول والخروج من منطقة شنغن.

بشكل ملموس، ستحل خدمة EES محل وضع الختم يدويًا على جوازات سفر مواطني الدول الثالثة. وستجعل من الممكن التحكم إلكترونيًا في عمليات الدخول والخروج ورفض الدخول ومدة الإقامة لمواطني الدول غير الأعضاء. حدود منطقة شنغن، لإقامة قصيرة (بحد أقصى 90 يومًا على مدار فترة إجمالية قدرها 180 يومًا).

تعرف على نظام ETIAS

أما ETIAS (النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص) فهو شرط أساسي جديد. للمسافرين المعفيين من تأشيرات الإقامة القصيرة لدخول الأراضي الأوروبية.

ETIAS هو تصريح سفر، وليس تأشيرة، أنشأته المفوضية الأوروبية. وستكون هذه الخطوة مطلوبة من قبل الدول الأعضاء الثلاثين في منطقة شنغن الموسعة.

ومن المقرر أن يدخل الخدمة عام 2025. وهو نظام إلكتروني بالكامل، يشبه نظام ESTA الأمريكي. ويهدف إلى تعزيز الضوابط على المسافرين الأجانب المعنيين داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل اكتشاف التهديدات المحتملة.

يستهدف نظام ETIAS مواطني حوالي ستين دولة خارج الاتحاد الأوروبي كانوا يستفيدون سابقًا. من إعفاء تأشيرة الإقامة القصيرة للسفر إلى منطقة شنغن الموسعة.

إن تصريح السفر ETIAS هذا صالح لمدة أقصاها 90 يومًا. يجب أن يتم طلبه قبل سفر مواطني الدولة الثالثة. المعنيين على الأراضي الأوروبية.

وسيكون صالحًا لمدة 3 سنوات، للدخول المتعدد، أو حتى انتهاء صلاحية وثيقة السفر المسجلة في وقت الطلب.

يجب طلب ETIAS عبر الإنترنت من خلال ملء نموذج بسيط. يتم إصدار تصريح السفر عادةً خلال مدة أقصاها 96 ساعة من تاريخ الطلب ودفع ضريبة بقيمة 7 يورو. قد يتم تمديد وقت المعالجة هذا إذا كان هناك حاجة إلى تحقيق إضافي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم فرض الضريبة على مواطني هذه الدول الثالثة. الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأكثر من 70 عامًا. وكذلك أفراد عائلات المواطنين الأوروبيين أو مواطني الدول الثالثة الذين لديهم الحق في السفر بحرية في الاتحاد الأوروبي.

ما هي البيانات الشخصية التي سيتم تسجيلها؟

تاريخ ووقت الدخول والخروج

مكان الدخول والخروج

الاسم الأول والأخير للمواطن

رقم جواز السفر الوطني

الصورة الوطنية

بصمات الوطنية

القرار المحتمل برفض الدخول لإقامة قصيرة

الاتحاد الأوروبي وإدارة الحدود الخارجية

وتعد هذه المبادرات الأوروبية جزءًا من مجموعة من الإجراءات. التي تهدف إلى تحسين إدارة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة شنغن.

وتهدف هذه الأنظمة الآلية المستقبلية إلى تحسين كفاءة وموثوقية عمليات التفتيش على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. وتمكين الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. من ضمان تبادل أفضل للمعلومات من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب عبر الحدود. وتمكين المزيد من الفعالية. إدارة الحدود، مع الاحترام الصارم للحقوق الأساسية والتشريعات الأوروبية بشأن حماية البيانات الشخصية.