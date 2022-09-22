رسميا.. نفاذ تذاكر مواجهة الخضر أمام غينيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة سهرة اليوم الخميس عن نفاذ تذاكر مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا.

وذلك عبر بيان صحفي جاء فيه:”في إطار عملية بيع التذاكر الخاصة بمقابلة فريقنا الوطني لكرة القدم ضد نظيره الغيني غدا الجمعة 23 سبتمبر 2022 بملعب ميلود هدفي بوهران”.

“تعلن وزارة الشباب و الرياضة عن نفاذ كل التذاكر التي تم وضعها للبيع عبر المنصة الإلكترونية تذكرتي”.

للإشارة فإن هذه التذاكر هي رقمية و شخصية تحمل اسم و لقب المناصر و أن استعمالها عبر البوابة الإلكترونية يكون مرة واحدة فقط بواسطة رمز الاستجابة السريعة (quick response code : QR).

وفي حالة تزويرها أو محاولة استعمالها أكثر من مرة واحدة فإن ذلك يعتبر مخالفة قانونية مع العلم أن كل البوابات الإلكترونية مهيئة بكاميرات المراقبة.