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الرياضة

رسميا.. نفاذ تذاكر مواجهة الخضر أمام غينيا

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. نفاذ تذاكر مواجهة الخضر أمام غينيا
مدرجات مكتظة غدا
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة سهرة اليوم الخميس عن نفاذ تذاكر مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا.

وذلك عبر بيان صحفي جاء فيه:”في إطار عملية بيع التذاكر الخاصة بمقابلة فريقنا الوطني لكرة القدم ضد نظيره الغيني غدا الجمعة 23 سبتمبر 2022 بملعب ميلود هدفي بوهران”.

“تعلن وزارة الشباب و الرياضة عن نفاذ كل التذاكر التي تم وضعها للبيع عبر المنصة الإلكترونية تذكرتي”.

للإشارة فإن هذه التذاكر هي رقمية و شخصية تحمل اسم و لقب المناصر و أن استعمالها عبر البوابة الإلكترونية يكون مرة واحدة فقط بواسطة رمز الاستجابة السريعة (quick response code : QR).

وفي حالة تزويرها أو محاولة استعمالها أكثر من مرة واحدة فإن ذلك يعتبر مخالفة قانونية مع العلم أن كل البوابات الإلكترونية مهيئة بكاميرات المراقبة.

رابط دائم : https://nhar.tv/Cxf8P
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