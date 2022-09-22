رسميا.. نفاذ تذاكر مواجهة الخضر أمام غينيا
بقلم حواز عبد النور
أعلنت وزارة الشباب والرياضة سهرة اليوم الخميس عن نفاذ تذاكر مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا.
وذلك عبر بيان صحفي جاء فيه:”في إطار عملية بيع التذاكر الخاصة بمقابلة فريقنا الوطني لكرة القدم ضد نظيره الغيني غدا الجمعة 23 سبتمبر 2022 بملعب ميلود هدفي بوهران”.
“تعلن وزارة الشباب و الرياضة عن نفاذ كل التذاكر التي تم وضعها للبيع عبر المنصة الإلكترونية تذكرتي”.
للإشارة فإن هذه التذاكر هي رقمية و شخصية تحمل اسم و لقب المناصر و أن استعمالها عبر البوابة الإلكترونية يكون مرة واحدة فقط بواسطة رمز الاستجابة السريعة (quick response code : QR).
وفي حالة تزويرها أو محاولة استعمالها أكثر من مرة واحدة فإن ذلك يعتبر مخالفة قانونية مع العلم أن كل البوابات الإلكترونية مهيئة بكاميرات المراقبة.
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