رسميا.. نفاذ تذاكر حفل افتتاح الألعاب المتوسطية في ظرف 24 ساعة فقط

أعلنت أمسية اليوم الإثنين لجنة تنظيم منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المُقررة بوهران عن نفاذ تذاكر حفل الافتتاح.

الصفحة الرسمية للألعاب المتوسطية على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، كشفت عن بيع جميع التذاكر الالكترونية في ظرف 24 ساعة فقط.

ومن المُقرر أن يُقام حفل الافتتاح يوم السبت 25 جوان الحالي بالمركب الأولمبي الجديد لوهران.

كما يُذكر أن التذاكر تم طرحها الكترونيا سهرة أمس الأحد عبر المنصة الرقمية بسعر 100 دينار جزائري فقط.