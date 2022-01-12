رسميا.. نهاية مباراة تونس ومالي دون استكمال الوقت بدل الضائع

انتهت المواجهة التي جمعت اليوم منتخب تونس، بنظيره المالي، ضمن كان الكاميرون، دون استكمال الوقت بدل الضائع.

وبعد اعلان الحكم جاني سيكازوي نهاية اللقاء في الدقيقة الـ89 بفوز مالي، بـ1-0، وسط سخط كبير من التونسيين.

وبعد دخول المنتخبين لغرف تغيير الملابس، دعى الحكم المنتخبين للعودة مجددا من أجل استكمال القوت بدل الضائع.

هذا القرار قوبل بالرفض من طرف مسؤولي المنتخب التونسي، ما دفع بالحكم لإعلان نهاية المباراة مجددا بفوز مالي بنتيجة 1-0.

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وأثار الحكم الزامبي جاني سيكازوي، والذي أدار مباراة منتخب مالي، وتونس، ضمن كان 2021، جدلا واسعها، خاصة لدى التونسيين.

وجاء هذا بعد إعلان سيكازوي، عن انتهاء هذه المباراة في الدقيقة الـ85، قبل أن يتدارك الخطأ وسمح بمواصلة المواجهة.

كما عاد الحكم الزامبي، لإثارة الدهشة من جديد، بإعلانه نهاية المباراة للمرة الثانية قبل انتهاء الوقت الرسمي وبالتحديد في الدقيقة الـ89.

وأثارت هذه الحادثة سخط المنتخب التونسي، الذي كان منهزما بـ1-0، بسبب عدم اتمام الوقت الرسمي، وعدم احتساب وقت بدل ضائع.

وعاد لاعبو المنتخب التونسي إلى أرضية الميدات من أجل إستكمال أطوار المباراة التي تجمعهم امام منتخب مالي في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وكان الحكم الزامبي جاني سيكازوي، قد اثار جدلا واسعها، خاصة لدى التونسيين. بعد إعلانه عن انتهاء هذه المباراة في الدقيقة الـ85، قبل أن يتدارك الخطأ وسمح بمواصلة المواجهة، ليثير الدهشة من جديد، بإعلانه نهاية المباراة للمرة الثانية قبل انتهاء الوقت الرسمي وبالتحديد في الدقيقة الـ89.

وأثارت هذه الحادثة سخط المنتخب التونسي، الذي كان منهزما بـ1-0، بسبب عدم اتمام الوقت الرسمي، وعدم احتساب وقت بدل ضائع.

وقرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إستكمال الوقت الأصلي للمباراة والوقت بدل الضائع بالإعتماد على الحكم الرابع الذي تم تحويله إلى حكم الساحة.