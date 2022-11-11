رسميا.. نهضة بركان المغربي يُقيل بن شيخة !

أعلن فريق نهضة بركان المغربي، اقالة مُدربه الجزائري، عبد الحق بن شيخة بصفة رسمية.

حيث قرر مجلس إدارة نهضة بركان الانفصال عن “الجينرال” بعد الإقصاء من كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام الاتحاد المنستيري.

وقال، النادي المغربي في بيانه:”تم عقد اجتماعا طارئا مع بن شيخة، وتمّ خلاله الوقوف على حصيلة الفريق منذ بداية الموسم”.

كما أضاف البيان:”تقرر الانفصال عن عبد الحق، كما شكر مجلس الإدارة المدرب على عمله، متمنيا له النجاح في تجاربه المقبلة”.