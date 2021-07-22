رسميا.. نورين ينسحب من أولمبياد طوكيو بعدما أوقته القرعة في مواجهة صهيوني

أعلن المصارع الجزائري فتحي نورين عن إنسحابه رسميا من منافسة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها حاليا مدينة طوكيو اليابانية، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مصارع صهيوني في الجولة الثانية من المنافسة.

وأسفرت قرعة “الجيدو” لوزن أقل من 73 كغ عن مواجهة الجزائري “فتحي نورين” في الدور الأول للسوداني عبد اللطيف محمد في أولمبياد طوكيو وفي حالة فوزه فسيواجه مصارعا من الكيان الصهيوني في الدوري الثاني.

وكان المصارع الجزائري نورين قد انسحب في بطولة العالم بعد أن أوقعته القرعة مع مصارع من الكيان الصهيوني