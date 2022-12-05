نيمار أساسيا في مواجهة البرازيل أمام كوريا الجنوبية

قرر مُدرب مُنتخب البرازيل، تيتي، الدفع بنجمه، نيمار دا سيلفا، أساسيا في مواجهة كوريا الجنوبية المُقررة بداية من الساعة الـ20:00.

وجاء قرار، تيتي، عقب تعافي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الاصابة التي عانى منها على مستوى الكاحل.

واُصيب، نيمار، في مواجهة صربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ليغيب أمام سويسرا والكاميرون.

وتواجه البرازيل كوريا الجنوبية بملعب 794 في الدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.