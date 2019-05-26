رسميا.. هذا الثلاثي يُودع المحترف الأول !!

لُعبت سهرة الأحد مباريات الجولة ال30 والآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وأسفرت الجولة الآخيرة عن سقوط الثلاثي مولودية بجاية، دفاع تاجنانت وأولمبي المدية إلى الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

هذا وضمن البطل إتحاد العاصمة وملاحقه شبيبة القبائل المشاركة في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم.

وتأهل أتلتيك بارادو صاحب المركز الثالث لأول مرة في تاريخه لمنافسة قارية هي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاءت النتائج الكاملة على النحو التالي:

أولمبي المدية 0-1 شبيبة الساورة.

شباب قسنطينة 1-3 إتحاد العاصمة.

شبيبة القبائل 2-0 أهلي برج بوعريريج.

مولودية الجزائر 4-2 جمعية عين مليلة.

شباب بلوزداد 1-0 إتحاد بلعباس.

مولودية وهران 3-2 نصر حسين داي.

وفاق سطيف 2-0 مولودية بجاية.

أتلتيك بارادو 3-0 دفاع تاجنانت.