رسميا.. هذا موعد إنطلاق التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الإثنين، عن موعد إنطلاق التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا تنطلق يوم غد الثلاثاء 23 جويلية 2024 على الساعة 14 سا زوالا، على أن تمتد إلى غاية يوم 27 جويلية 2024 منتصف الليل.

وأوضح بيان وزارة التعليم العالي، أن التسجيلات الجامعية تكون عبر الرابط https://orientation-esi.dz أو عبر نسح رمز الاستجابة السريع.