رسميا.. هذا موعد انطلاق بيع سيارات شيري في الجزائر

كشف مدير علامة سيارت شيري الجزائر أيمن شريط، عن موعد انطلاق عملية تسويق سيارات شيري في الجزائر.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار، قال مدير علامة سيارت شيري الجزائر إنه تم اليوم بمقر الشركة عقد اجتماع مع كل الممثلين في الولايات. وذلك للتنسيق ووضع آخر الروتوشات لبداية عملية التسويق هذه السيارات.

وأضاف شريط بأن انطلاق عملية تسويق سيارات شيري رسميا ستكون ابتداء من الأسبوع القادم على مستوى 20 ولاية بصفة مباشرة .

وبخصوص عملية البيع، لفت ذات المتحدث أنها ستكون وفق استراتيجية صارمة، حيث أن الشركة تهدف إلى حماية المستهلك من المضاربين والمتلاعبين.

كما أكد في السياق ذاته، أن سيارات شيري القادمة من الصين سيتم بيعها للشخص المناسب الذي سيتعملها شخصيا، مشيرا إلى أن المضاربين والمتلاعبين لن تكون لديهم الفرصة للحصول عليها وتسويقها.

وختم مدير علامة سيارت شيري الجزائر قائلا:”استلمنا حوالي 17 ألف طلب كتسجيل أولي من قبل المواطنين لشراء سيارات شيري، وبإمكاننا بيع 10 ألاف سيارة في اليوم .”