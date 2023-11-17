رسميا.. هذا موعد انطلاق طلب تأشيرة شنغن عبر الأنترنت

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على رقمنة إجراءات طلب تأشيرة شنغن. وكذلك التخلص من المواعيد القنصلية وملصقات التأشيرات.

وستتم معالجة ما بين 22 و25 مليون طلب تأشيرة حول العالم من خلال هذه المنصة بحلول وقت إطلاقها.

وسيستفيد كل من المتقدمين والدول الأعضاء من هذه المنصة لأن ذلك سيوفر لهم الوقت والمال.

ويقترب الاتحاد الأوروبي خطوة واحدة من رقمنة إجراءات طلب تأشيرة شنغن. بعد أن وافق مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي على لائحتين جديدتين.

وتعتزم الكتلة البدء في تقديم نظام جديد تمامًا للحصول على تأشيرة شنغن بحلول عام 2026. مما يجعل ليس من السهل على ملايين المسافرين التقدم فحسب، بل أيضًا أقل تكلفة وأقل استهلاكًا للوقت.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات التقدم للحصول على تأشيرة أوروبية قصيرة الأجل بالكامل عبر الإنترنت بحلول عام 2028.

في عام 2026، سيتم التعايش بين منصة طلب تأشيرة الاتحاد الأوروبي والتأشيرة الرقمية.

بعد نهاية الفترة الانتقالية (نهاية عام 2028)، سيتم تقديم جميع طلبات التأشيرة عبر الإنترنت. من خلال منصة طلب تأشيرة الاتحاد الأوروبي (باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي سيظل فيها الإجراء الورقي ممكنًا).

مع الأخذ في الاعتبار اتجاه طلبات التأشيرة قبل الجائحة. بحلول الوقت الذي تبدأ فيه هذه المنصة العمل بكامل طاقتها في عام 2028. ستتم معالجة ما بين 22 و25 مليون طلب تأشيرة في جميع أنحاء العالم من خلال هذا النظام. مما يوفر على المتقدمين ساعات من العمل الشاق والمال، ويتحمل العضو الدول ملايين اليورو في الموظفين والموارد.