رسميا.. هذا هو موعد خروج أوّل سيارة ” فيات “جزائرية  

كشف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون اليوم عن موعد خروج أوّل سيارة من العلامة الإيطالية فيات من مصنع طفراوي بوهران.

وخلا رده على الأسئلة الشفورية للنواب قال عون أن شهر ديسمبر 2023 سيكون موعد خروج أوّل سيارة فيات من مصنع وهران. كما عرف مشروع تركيب سيارات فيات بوهران تقدما معتبرا

وأضاف الوزير ان تم ” تم منح عدد من الاعتمادات لممارسة نشاط وكالات المركبات الجديدة لتخفيف الضغط الذي يشهده سوق السيارات في انتظار تشييد المشاريع التي حصلت على اعتماد لتصنيع المركبات بمختلف أنواعها”.

من جهة أخرى صرح علي عون من قبة البرلمان أن قطاعه يعمل على جلب مصنعين أخريين.