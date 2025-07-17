رسميا.. هذا موعد دخول منحة السفر “750 أورو” حيز التنفيذ

أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، التي تتعلق بتنظيم حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، إذ كشف فيها عن موعد دخول منحة السفر “750 أورو” حيز التنفيذ.

وبحسب تعليمة بنك الجزائر، فمن المقرر أن تدخل هذه المنحة السياحية حيز التنفيذ ابتداءً من 20 جويلية 2025.

وذكّرت التعليمة، أن المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف يختلف حسب فئة العمر:

750 أورو (أو ما يعادلها من عملة صعبة قابلة للتحويل بحرية) للمواطنين البالغين من العمر 19 عامًا فأكثر.

300 أورو (أو ما يعادلها) للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا.

كما أن أحكام هذه التعليمة لا تطبق في حالة رحلات أداء فريضة الحج.

يُشدد على أن هذا المبلغ مخصص فقط للاستخدام الشخصي للمسافر ولا يمكن التراكم من سنة إلى أخرى.

الإجراءات والوثائق المطلوبة

من أجل الاستفادة من حق الصرف، يجب على المسافر تقديم مجموعة من الوثائق اللازمة مثل جواز السفر الساري الصلاحية، وثيقة سفر ذهاب وإياب أو وصل ضريبة السفر البري، بالإضافة إلى نسخة من التأشيرة عند الاقتضاء.

يجب أن تتم عملية تسديد المبلغ المقابل بالعملة الوطنية في فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل من موعد الرحلة.

وتفرض التعليمة تفرض على المستفيدين من حق الصرف إتمام إجراءات السفر لمدة لا تقل عن سبعة أيام.

كما تشترط أن لا يكون قد تم الاستفادة من حق الصرف في آخر 12 شهرًا قبل تاريخ الرحلة.

التزامات ما بعد السفر

يُشدد على أنه في حالة عودة المسافر بعد فترة إقامة فعلية تقل عن سبعة أيام، أو في حالة إلغاء السفر، يجب عليه إعادة المبلغ الممنوح إلى بنك الجزائر خلال خمسة أيام عمل. في حال عدم الامتثال، قد يتعرض المستفيد لحرمان من حق الصرف لمدة خمس سنوات.

كما أكدت التعليمة على أن أي محاولة لتحويل مبلغ حق الصرف إلى طرف ثالث، أو استخدامه لأغراض غير السفر، ستعرض صاحبها للمتابعات القانونية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.