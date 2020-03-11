رسميا.. هذا هو المصير النهائي لمواجهة “الخضر” ضد “زيمبابوي” !!

كشفت أمسية اليوم الأربعاء الإتحادية الافريقية لكرة القدم عن المصير النهائي لمنافساتها وكذا المباريات الدولية لشهر مارس الحالي.

“الكاف” أصدرت بيانا على موقعها الرسمي أكدت فيه الابقاء على المباريات وعدم تأجيلها الى موعد لاحق ومن بينها لقاء الخضر ضد زيمبابوي.

هيئة “أحمد أحمد” أضافت انها تُتابع عن كثب تطور “فيروس كورونا” في أرجاء العالم وكذا في البلدان الافريقية التي ظهرت فيها بعض الحالات.

الهيئة الكروية الأعلى في إفريقيا أردفت ان التقارير اليومية للمنظمة العالمية للصحة تؤكد عدم وجود خطر حقيقي من فيروس كورونا في القارة السمراء ليومنا هذا.