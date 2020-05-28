رسميا.. هذا هو تاريخ عودة الدوري الإيطالي !!

كشف وزير الرياضة الإيطالي “فينتشينزو سبادافورا” أمسية اليوم الخميس عن موعد استئناف الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي أكد أن سبادافورا اجتمع بجوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، ليتم الاتفاق على موعد استئناف الكالتشيو.

وأضاف الموقع أن الوزير الإيطالي أعلن إقامة مباريات الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا في 13 جوان، على أن تستأنف منافسات الكالتشيو في 20 جوان.

وقال سبادافورا:”إيطاليا تعود للوقوف على قدميها، ومن الصحيح أن كرة القدم يجب أن تفعل الأمر نفسه، اللجنة العلمية وافقت على البروتوكول الطبي”.

وختم:”في ضوء كل هذه الأحداث، اليوم، يمكننا القول إن الموسم يمكن أن يستأنف من 20 جوان”.