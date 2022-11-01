رسميا.. هذا هو موعد بيع تذاكر ودية الخضر أمام السويد !

حدد اليوم الثلاثاء الاتحاد السويدي لكرة القدم، موعد بيع تذاكر المواجهة الودية المُقررة بين السويد والمنتخب الوطني.

حيث كشف الحساب الرسمي للاتحاد السويدي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن العملية ستنطلق بعد غدا الخميس الـ3 نوفمبر.

هذا كما أضاف الحساب أن عملية بيع تذاكر اللقاء المُبرمج يوم 19 نوفمبر المُقبل ستنطلق بداية من مُنتصف النهار.

ويُذكر أن اللقاء الودي مُبرمج بملعب، إيلدا، بمدينة مالمو السويدية بداية من الـ20:30.