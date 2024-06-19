رسميا.. هذا هو موعد نهائي كأس الجمهورية
تعرف فريقي مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، على الموعد الرسمي، لخوض نهائي كأس الجمهورية.
وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي، بأن موعد نهائي الكأس، سيكون يوم الجمعة، الموافق لـ5 جويلية المقبل.
كما أضاف ذات المصدر، بأن هذا النهائي سيلعب انطلاقا من الساعة الرابعة مساء، بملعب “5 جويلية 1962”.
يذكر أن نهائي كأس الجمهورية، للموسم الكروي 2023-2024، سينشطه كل من فريقي مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد.
يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن نهائي كأس الجزائر موبيليس لعام 2024، الذي سيجمع بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، سيلعب رسمياً يوم 5 جويلية 2024 في ملعب 5 جويلية 1962 بالمركب الأولمبي محمد بوضياف في الجزائر العاصمة. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00.#كأس_الجزائر_موبيليس pic.twitter.com/RO6VLUqOVq
— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) June 19, 2024