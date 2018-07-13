رسميا.. هذا هو موعد وصول رونالدو لمدينة طورينو

أعلن فريق جوفنتوس الإيطالي أمسية اليوم الجمعة أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصل رسميا يوم الإثنين لمدينة طورينو.

ونشر الحساب الرسمي لليوفي أمسية اليوم صورة بالرقم 7 على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق الحساب الرسمي للسيدة العجوز الصورة بعبارة:”يوم ال16 جويلية 2018 سيصل كريستيانو رونالدو”.

وبعد وصوله سيمضي رونالدو رسميا على عقده الجديد كما سيُقدم لوسائل الإعلام ولجماهير فريقه الجديد.