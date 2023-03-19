رسميا.. هذه أسعار سيارات “FIAT” في الجزائر

أعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

في حين، جرى الاعلان عن أنواع السيارات “فيات”، في فندق الشيراتون بالعاصمة. وهذا تزامنا مع الذكرى المصادف لعيد النصر.

ومن جانبه، قال حكيم بوطهرة الرئيس التنفيذي لستيلانتس الجزائر أن أول سيارة هجينة في الجزائر التي سيتم تسويقها في الجزائر هي فيات 500، وسعرها ستعرض بـ 2635000.

أما السيارة الثانية “فيات 500x”، سيتم عرضها بنسختين، وسعرها بـ 3790000 دينار.

والسيارة الثالثة “فيات تيبو” بسعر 2995000 دج.

في حين، جاء سعر السيارات النفعية من نوع “دوبلو” بـ 3259000 دينار. و”سكودو” بـ 3900000 دينار.

“دوكاتو” بسعر 4120000 دينار.

وأفاد مجمع “ستيلانتس” أنه سيسوق 6 موديلات من سيارات “فيات” الإيطالية، FIAT، في الجزائر. 3 سيارات سياحية و3 نفعية. ويتعلق الأمر بكل من الموديلات سيارات هي: Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo. وموديلات سيارات فيات هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

أسعار السيارات

كما تراوحت أسعار سيارات “فيات” من 260 مليون الى 420 مليون، حيث يتراوح سعر “فيات500” من 260 مليون فما فوق حسب الخصائص. أما “فيات TIPO”، فتبدأ من 300 مليون دينار.