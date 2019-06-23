رسميا.. هذه القنوات التي ستنقل مواجهة الخضر أمام كينيا

سيكون بمقدور الجماهير الجزائرية، مُتابعة مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني في إفتتاح “الكان” على قنوات عديدة، وبأي لُغة يُفضلونها.

وستُبث المُواجهة على التلفزيون الجزائري في بث أرضي مثلما كان عليه الحال، خلال حفل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وإضافة لـ”الأرضية”، فإن مُحبي “الخضر” بمُقدروهم مُشاهدة زملاء، رياض محرز، على شبكة “بي إن سبورتس” بطبعتيها الفرنسية والعربية على التوالي.

وجاءت القنوات التي ستنقل الجولة الأولى بين مُحاربي الصحراء و كينيا على الشكل التالي :”

التلفزيون الجزائري “الأرضية” – “بي إن سبورتس ماكس 1 و2” الشرق الأوسط – “بي إن سبورتس 1” الفرنسية – “بي إن سبورتس” الأمريكية.

أورو سبور 2 “الإسبانية، البرتغالية والإنجليزية” مُشفرة، “كي بي سي 1” الكينية وفوكس سبور 5 الهولندية.