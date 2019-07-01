رسميا.. هذه القنوات الناقلة لمواجهة الخضر أمام تنزانيا

ستكون مواجهة المنتخب الوطني الثالثة للمنتخب الوطني في الدور الأول للكان 2019، مُتوفرة وكالعادة بشكل مجاني بالنسبة للجماهير الجزائرية العريضة.

وستتكفل القناة الأرضية مرة أخرى بتوفير هذا اللقاء لمُتابعيها على البث الأرضي وحتى فضائيا بإعتبار أن شفرتها مكسورة على “النايلسات”.

وجاءت القنوات التي ستبث المواجهة “الشكلية” لأشبال المدرب جمال بلماضي، على الشكل التالي :

PROGRAMME NATIONAL القناة الارضية الجزائرية

beIN SPORTS 1 HD France

EuroSport 2 (Espana)

Euro sport 2 portugal

قنوات beIN SPORT العربية المشفرة

beIN SPORTS MAX 1 HD Arabe

beIN SPORTS MAX 2 HD Arabe