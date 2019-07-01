رسميا.. هذه القنوات الناقلة لمواجهة الخضر أمام تنزانيا

ستكون مواجهة المنتخب الوطني الثالثة للمنتخب الوطني في الدور الأول للكان 2019، مُتوفرة وكالعادة بشكل مجاني بالنسبة للجماهير الجزائرية العريضة.
وستتكفل القناة الأرضية مرة أخرى بتوفير هذا اللقاء لمُتابعيها على البث الأرضي وحتى فضائيا بإعتبار أن شفرتها مكسورة على “النايلسات”.
وجاءت القنوات التي ستبث المواجهة “الشكلية” لأشبال المدرب جمال بلماضي، على الشكل التالي :
PROGRAMME NATIONAL القناة الارضية الجزائرية
beIN SPORTS 1 HD France
EuroSport 2 (Espana)
Euro sport 2 portugal
قنوات beIN SPORT العربية المشفرة
beIN SPORTS MAX 1 HD Arabe
beIN SPORTS MAX 2 HD Arabe
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