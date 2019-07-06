رسميا.. هذه القنوات الناقلة لمواجهة “الخضر” أمام “غينيا”

الرياضة
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رسميا.. هذه القنوات الناقلة لمواجهة “الخضر” أمام “غينيا”
بقلم إسماعيل عشاش

تنتظر الجماهير الجزائرية على أحر من الجمر المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الغيني في الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا.

وستبث القناة الارضية ومثلما جرت عليه العادة المُباراة بصفة حصرية وبصفة مجانية لمُحبي مُحاربي الصحراء.

وجاءت القنوات التي ستبث المواجهة “الشكلية” لأشبال المدرب جمال بلماضي، على الشكل التالي :

PROGRAMME NATIONAL القناة الارضية الجزائرية

beIN SPORTS 1 HD France

EuroSport 2 (Espana)

Euro sport 2 portugal

قنوات beIN SPORT العربية المشفرة

beIN SPORTS MAX 1 HD Arabe

beIN SPORTS MAX 2 HD Arabe


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