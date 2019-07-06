رسميا.. هذه القنوات الناقلة لمواجهة “الخضر” أمام “غينيا”

تنتظر الجماهير الجزائرية على أحر من الجمر المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الغيني في الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا.
وستبث القناة الارضية ومثلما جرت عليه العادة المُباراة بصفة حصرية وبصفة مجانية لمُحبي مُحاربي الصحراء.
وجاءت القنوات التي ستبث المواجهة “الشكلية” لأشبال المدرب جمال بلماضي، على الشكل التالي :
PROGRAMME NATIONAL القناة الارضية الجزائرية
beIN SPORTS 1 HD France
EuroSport 2 (Espana)
Euro sport 2 portugal
قنوات beIN SPORT العربية المشفرة
beIN SPORTS MAX 1 HD Arabe
beIN SPORTS MAX 2 HD Arabe
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