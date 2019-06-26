رسميا.. هذه القنوات ستبُث مُواجهة “الخضر” أمام “السنغال”

تترقب الجماهير الجزائرية على أحر من الجمر الجولة الثانية من نهائيات كأس إفريقيا بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، غدا الخميس.

وسيتمكن مُشجعو مُحاربي الصحراء من مُتابعة اللقاء بشكل مجاني من على القناة الوطنية الأرضية، مثلما كان عليه الحال أمام “كينيا”.

وإضافة لـ”الأرضية”، فإن قنوات “بي إن سبورتس” بنسختيها العربية والفرنسية والإنجليزية، ستقوم ببث اللقاء على المُباشر مثلما جرت عليه العادة.

وجاءت القنوات التي ستنقل قمة هذه “الكان” لحد الآن، على الشكل التالي :

PROGRAMME NATIONAL القناة الارضية الجزائرية

beIN SPORTS 1 HD France

EuroSport 2 (Espana)

Euro sport 2 portugal

قنوات beIN SPORT العربية المشفرة

beIN SPORTS MAX 1 HD Arabe

beIN SPORTS MAX 2 HD Arabe