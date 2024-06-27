رسميا.. هذه شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات عدل 3

صدر، اليوم الاثنين، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من سكنات برنامج عدل 3.

وحسب المرسوم، فإن الذخل الصافي للمكتتب يجب أن لا يتجـاوز 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وجاء في مادة المرسوم “أن يتراوح مجموع دخل المكتتب الصافي أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق 24 ألف دينار ولا يتجاوز 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مصرحا به لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به”.

كما أنه “لا يجب على المكتتب أن يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني. عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به. أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق مسجلا أو مشهرا”.

ولا يجب أن يكون الراغب في الاستفادة من سكنات عدل 3 مستفيد هو و أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن. أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق مسجلا ومشهرا. و لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لنفس الطالب و/أو زوجه.

ويجب على كل مكتتب لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار أن يسدد دفعة واحدة أولى نسبتها 38 بالمائة من ثمن المسكن/ وذلك في آجال محددة. ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الأتية 10 بالمائة من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب. و7 بالمائة من ثمن المسكن عند الانتهاء من أشغال الدراسات. و7 بالمائة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، و7 بالمائة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات. و7بالمائة عند الامضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم المفاتيح.

ويمكن للمستفيدين، من السكنات، تسديد ثمن مسكنهم في مدة 35 سنة. والمستفيدون من عدل 2001 / 2002 يسددون ثمن مسكنهم في مدة 20 سنة. والمستفيدون من عدل 2013 يسددون ثمن مسكنهم في مدة 25 سنة.