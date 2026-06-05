رسميا.. هذه هي البذور والشتائل المرخص بإنتاجها وتسويقها في الجزائر

تضمن العدد 40 من الجريدة الرسمية صدور الفهرس الرسمي المحين للأصناف الخاصة بالبذور والشتائل المرخصة للإنتاج والتسويق في الجزائر.

بموجب قرار موقع من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تم تحيين هذا الفهرس الرسمي. وأيضا إلغاء جميع القرارات السابقة المعتمدة في هذا المجال بين سنتي 2011 و2018.

ويضم الفهرس الجديد، ضمن القائمة (أ) للحبوب، 85 صنفا من القمح الصلب، و56 صنفا من القمح اللين. وأيضا 40 صنفا من الشعير، و25 صنفا من التريتيكال، و14 صنفا من الخرطال (الشوفان).

وتشمل القائمة (ب) 6 أصناف من القمح الصلب، و10 من القمح اللين، و7 من الشعير، و7 من التريتيكال، و2 من الشوفان.

أما بخصوص شعبة البطاطا تضم القائمة (أ) 74 من الأصناف البيضوية الممدودة الشكل، و128 صنفا ذات أشكال أخرى. في حين تشمل القائمة (ب) 13 صنفا بيضوي ذو شكل ممدود و61 صنفا من أشكال أخرى.

يتضمن النص أصنافا من أصول الأشجار المثمرة، لاسيما التفاح والإجاص والخوخ والكرز والحمضيات، إضافة إلى أصناف عنب المائدة.

ووفقا لهذا القرار فإن الأصناف المصادق عليها والمسجلة في الفهرس الرسمي فقط هي المسموح بإنتاجها وإكثارها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتسويقها. وهذا وفقا للتشريع المعمول به في مجال البذور والنباتات.

ويتم بموجب قرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تسجيل جديد أو شطب لأي صنف من الفهرس الرسمي.