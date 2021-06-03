رسميا.. هذه هي التشكيلة الأساسية للخضر ضد موريتانيا
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يواجه سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني الجزائري مُنتخب موريتانيا في مُباراة ودية تحضيرية بداية من التاسعة إلا ربع بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهي المُباراة التي سيلعبها زملاء النجم إسلام سليماني بالقميص الأبيض.
التشكيلة الأساسية:
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