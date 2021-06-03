رسميا.. هذه هي التشكيلة الأساسية للخضر ضد موريتانيا

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رسميا.. هذه هي التشكيلة الأساسية للخضر ضد موريتانيا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يواجه سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني الجزائري مُنتخب موريتانيا في مُباراة ودية تحضيرية بداية من التاسعة إلا ربع بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهي المُباراة التي سيلعبها زملاء النجم إسلام سليماني بالقميص الأبيض.

التشكيلة الأساسية:


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