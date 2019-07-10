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رسميا.. هذه هي القنوات الناقلة لمواجهة الجزائر – كوت ديفوار

الرياضة
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رسميا.. هذه هي القنوات الناقلة لمواجهة الجزائر – كوت ديفوار
بقلم إسماعيل عشاش

ستكون العديد من القنوات مُتوفرة للجماهير الجزائرية من أجل مُتابعة المواجهة المُرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره الإيفواري، يوم غد الخميس.

وسُتوفر القناة الأرضية ومثلما عودتنا عليه فُرصة مُتابعة المباراة بشكل مجاني، في سيناريو مُتكرر منذ بداية نهائيات كأس أمم إفريقيا.

جاءت القنوات التي ستبث المواجهة “الشكلية” لأشبال المدرب جمال بلماضي، على الشكل التالي :

PROGRAMME NATIONAL القناة الارضية الجزائرية

beIN SPORTS 1 HD France

EuroSport 2 (Espana)

Euro sport 2 portugal

قنوات beIN SPORT العربية المشفرة

beIN SPORTS MAX 1 HD Arabe

beIN SPORTS MAX 2 HD Arabe


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