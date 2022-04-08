رسميا.. هذه هي حقيقة توقف تقنية الVAR في مواجهة الكاميرون !

كشفت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، سهرة الجمعة حقيقة توقف تقنية الفيديو في مواجهة الخضر أمام الكاميرون.

وذلك من خلال حصة “نبض الكرة” التي عادت بالتفاصيل إلى حيثيات تصوير المواجهة التي صنعت الحدث في الوطن العربي.

وأكد محمد شماني رئيس القسم الرياضي بالتلفزيون العمومي:”توقف تقنية الفيديو لثلاث دقائق بعد الهدف الأول غير صحيحة”.

كما سار مُخرج المواجهة يزيد بلكوت على نفس النهج عندما قال:”القائمين على الفار أكدوا لي ما بين الشوطين أن كل شيئ على ما يرام”.