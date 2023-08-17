رسميا.. “هيبروك” المالك الرسمي لمولودية وهران

تمت بصفة رسمية، اليوم الخميس، انتقال ملكية فريق مولودية وهران، إلى شركة “هيبروك” الخاصة بالنقل البحري.

وكشفت الصفحة الرسمية لولاية وهران، عبر بيان لها، عن اتمام جميع الإجراءات اللازمة، والتي ترسم من خلالها لمتلاك شركة “هيبروك” لفريق مولودية وهران.

وبهذه المناسبة، هنأ والي ولاية وهران سعيد سعيود، أنصار مولودية وهران، متمنيا التوفيق للفريق تحت قيادة المالك الجديد.

كما وجه، والي وهران، الشكر لأنصار الحمراوة، على صبرهم، ودعمهم طيلة الفترة الماضية، داعيا اياهم للالتفاف مجددا حول الفريق.