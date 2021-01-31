رسميا.. هيثم لوصيف يلتحق بسوسطارة قادما من أنجي
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تعاقد سهرة اليوم الأحد فريق إتحاد العاصمة مع اللاعب الدولي الجزائري هيثم لوصيف قادما من نادي أنجي الفرنسي.
فريق سوسطارة أعلن عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في الفايسبوك:”هيثم لوصيف في اتحاد العاصمة لمدة عامين و نصف قادما من SCO Angers”.
وأضاف بيان الفريق العاصمي:”للتذكير لوصيف متعدد المناصب سواء في الدفاع ، وسط الميدان او الهجوم”.
ورحب أصحاب اللونين الأسود والأحمر بلاعبهم الجديد بعبارة:”مرحبا بك هيثم في اتحاد العاصمة”.
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