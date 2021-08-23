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الرياضة

رسميا.. هيرتا برلين يُعلن التعاقد مع بلفوضيل

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. هيرتا برلين يُعلن التعاقد مع بلفوضيل
بلفوضيل في تجربة جديدة
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أعلن بصفة رسمية فريق هيرتا برلين الألماني تعاقده مع النجم الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل”.

مُهاجم المُنتخب الوطني أمضى على عقده مع مُمثل العاصمة الألمانية برلين قادما من مواطنه هوفنهايم.

وعاني بلفوضيل من الإصابات في الموسم الماضي ما جعل إدارة هوفنهايم تضعه في قائمة المعروضين للبيع.

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