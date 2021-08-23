رسميا.. هيرتا برلين يُعلن التعاقد مع بلفوضيل
بقلم حواز عبد النور
أعلن بصفة رسمية فريق هيرتا برلين الألماني تعاقده مع النجم الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل”.
مُهاجم المُنتخب الوطني أمضى على عقده مع مُمثل العاصمة الألمانية برلين قادما من مواطنه هوفنهايم.
وعاني بلفوضيل من الإصابات في الموسم الماضي ما جعل إدارة هوفنهايم تضعه في قائمة المعروضين للبيع.
🔄🇩🇿🚨 OFFICIEL: Ishak Belfodil quitte TSG Hoffenheim et s’engage avec Hertha Berlin SC #TeamDZ
pic.twitter.com/AT3TyuZDqU
— DZfoot (@DZfoot) August 23, 2021
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=975913