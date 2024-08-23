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الرياضة

رسميا.. واتارا يلتحق بشبيبة القبائل

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. واتارا يلتحق بشبيبة القبائل
واتارا
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أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، عن التحاق اللاعب جبريل واتارا، لينضم إلى قائمة اللاعبين المستقدمين للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

و من المنتظر أن يلتحق واتارا بتشكيلة الفريق، التي يقودها المدرب عبد الحق بن شيخة، في تركيا.

و كانت إدارة الكناري، قد فسخت عقد اللاعب طراوري.

ويواصل الفريق القبائلي تربصه بتركيا في يومه السابع، على أمل جاهزيته للموسم الكروي الجديد، حيث يستهدف الأدوار الأولى.

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