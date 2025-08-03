رسميا.. وزارة التربية تكشف مواعيد الدخول المدرسي والعطل والامتحانات

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، عن رزنامة الدخول المدرسي، الاختبارات الفصلية، والعطل الرسمية الخاصة بالسنة الدراسية 2025-2026.

ووفقا للبيان، فقد حددت الوزارة يوم الثلاثاء 26 أوت 2025 كموعد لالتحاق الموظفين الإداريين بمناصب عملهم، في حين يكون الأساتذة على موعد مع الدخول المدرسي يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

أما التلاميذ، فسوف يعودون إلى مقاعد الدراسة ابتداء من يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

هذه رزنامة الاختبارات الفصلية

وبخصوص رزنامة الاختبارات الفصلية، فستنظم اختبارات الفصل الأول من يوم الأحد 7 ديسمبر إلى الخميس 11 ديسمبر 2025، بينما تبرمج اختبارات الفصل الثاني من الأحد 8 مارس إلى الخميس 12 مارس 2026. أما اختبارات الفصل الثالث، فستنطلق ابتداءً من الأحد 10 ماي 2026.

تعرف على مواعيد العطل المدرسية

أما العطل المدرسية، فقد تم تحديدها كما يلي:

تبدأ عطلة الخريف من مساء الثلاثاء 28 أكتوبر إلى صباح الأحد 2 نوفمبر 2025، في حين تنطلق عطلة الشتاء من مساء الخميس 18 ديسمبر 2025 إلى صباح الأحد 4 جانفي 2026.

أما عطلة الربيع فتمتد من مساء الخميس 19 مارس إلى صباح الأحد 5 أفريل 2026.

وبالنسبة لـ عطلة الصيف، فقد حددت يوم الخميس 9 جويلية 2026 مساءً كتاريخ بدايتها بالنسبة للأساتذة في جميع المناطق.

في حين ستكون بداية العطلة للموظفين الإداريين في المنطقتين الأولى والثانية يوم الخميس 23 جويلية 2026، أما المنطقة الثالثة فستنطلق عطلتها يوم الخميس 16 جويلية 2026.

وفي ختام بيانها، تمنّت وزارة التربية الوطنية للجميع موسماً دراسياً موفقاً وناجحاً.