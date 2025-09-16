رسميا.. وزارة التربية تُطلق “الجائزة الوطنية للإبتكار المدرسي”

أطلقت وزارة التربية اليوم الثلاثاء رسميا الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .الرامية إلى جعل المدرسة الجزائرية مدرسة منتجة مبدعة ومواكبة لمتطلبات العصر.

أطلقت وزارة التربية الوطنية هذه الجائزة لتكون إطارا بيداغوجيا وتربويا يرعى الأفكار الخلاقة، ويحفز الناشئة على بلورة مشاريع مبتكرة. قابلة للتطوير والتجسيد الميداني

وفي إطار تكامل مؤسساتي.

وتواكب وزارة التربية الوطنية هذه المشاريع منذ نشأتها إلى غاية احتضانها من طرف حاضنة المشاريع المبتكرة التابعة للمعهد الوطني للبحث في التربية”.بما يضمن تطويرها وتحقيق الأثر البيداغوجي والعلمي المنشود.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تمثل تجسيدا عمليا لرؤية رئيس الجمهورية في جعل المدرسة الجزائرية. فضاء منتجا للأفكار وحاضنة للابتكار والإبداع، ومساهما فعالا في بناء اقتصاد المعرفة ودعم التنمية المستدامة.

هذا وتتمثل أهداف الجائزة في تعزيز ثقافة. الابتكار والإبداع لدى التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

و الاكتشاف المبكر للتلاميذ الموهوبين في المجالات العلمية والتكنولوجية وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم. إضافة إلى تشجيع التلاميذ على استغلال معارفهم النظرية في إنجاز مشاريع تطبيقية ذات بعد تقني وعملي،تحفيز التلاميذ على البحث.

والتجريب وربط العملية التعليمية بمهارات الاستكشاف، مع غرس قيم المبادرة والتعاون لدى التلاميذ. وتطوير مهاراتهم في التحليل والتفكير المنطقي لمواجهة التحديات.

كما تهدف الجائزة إلى خلق ديناميكية تنافسية إيجابية داخل الوسط المدرسي تعزز التميز والابتكار المساهمة في إعداد جيل مبدع ومؤهل المواكبة تحديات اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي و دعم توجه المدرسة الجزائرية نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيات الحديثة.