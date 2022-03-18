رسميا.. وفاق سطيف يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بسيناريو مجنون !

تأهل سهرة اليوم الجمعة فريق وفاق سطيف للدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وذلك بعد الفوز على الضيف حوريا كوناكري الغيني لحساب الجولة 5 من المجموعة B لدور المجموعات.

المواجهة جرت بملعب 05 جويلية الأولمبي وانتهت بنتيجة ثلاثية لهدفين بين الفريقين.

سجل ثنائية الفريق الزائر سيي بافور في الدقيقة 25 ومورلاي سيلا في الدقيقة 59.

كما وقع أكرم جحنيط ورياض بن عياد على مرتين ثلاثية الوفاق في الدقائق ال47 وال87 وال90+3.

وأكمل الزوار المواجهة ب10 لاعبين عقب طرد اللاعب مورلاي سيلا في الدقيقة 80.

الترتيب الحالي للمجموعة:

1-الرجاء البيضاوي المغربي 12 نقطة “مُتأهل”.

2-وفاق سطيف 9 نقاط “مُتأهل”.

3- أمازولو الجنوب إفريقي 6 نقاط.

4- حوريا كوناكري الغيني 3 نقاط.

الجولة الأخيرة:

حوريا كوناكري – أمازولو.

الرجاء البيضاوي – وفاق سطيف.