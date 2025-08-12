رسميا .. وفاق سطيف يتعاقد مع زروقي

أعلن نادي وفاق سطيف تعاقده رسميا مع المهاجم مروان زروقي، في صفقة انتقال حر.

وذلك بعدما تحصل مروان زروقي على وثائقه قبل أسابيع فقط من فريقه السابق شباب بلوزداد.

ونشرت ادارة وفاق سطيف صورة للاعب عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم الثلاثاء، متمنية له النجاح في مشواره.

يحدث هذا في وقت يواصل فيه نادي وفاق سطيف تربصه التحضيري بتونس، في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد 2025-2026، وسط أجواء يسودها التركيز والانضباط، بإشراف الطاقم الفني الذي يسعى لوضع اللاعبين في أفضل جاهزية بدنية وفنية.

التربص الذي انطلق منذ أيام، يشهد برنامجًا تدريبيا مكثفا يجمع بين العمل البدني والتكتيكي، مع التركيز على تصحيح الأخطاء وتعزيز الانسجام داخل المجموعة، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على التشكيلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وإلى جانب التدريبات اليومية، برمج الفريق عدة مباريات ودية، بهدف اختبار الخطط الفنية وتقييم جاهزية اللاعبين قبل العودة إلى الجزائر.

هذا، ويعوّل الطاقم الفني على هذا التربص لبناء فريق تنافسي قادر على لعب الأدوار الأولى، واستعادة مكانة النادي محليًا وقاريًا.