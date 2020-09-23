رسميا.. وفاق سطيف يوقع على الاتفاقية الثلاثية

كشف وفاق سطيف أمسية اليوم الأربعاء عن توقيعه على الاتفاقية الثلاثية مع شركة المحاسبة المالية “كايزرن” ومديرية مراقبة التسيير المالي التابعة للفاف.

الفريق السطايفي قال في بيان عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”:”في إطار تنفيذ الإجراءات التي أقرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم لدعم الأندية المحترفة”.

وأضاف البيان:”شهد مقر الفاف مراسيم التوقيع على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الوفاق بمكتب المحاسبة ومديرية المراقبة والتسيير المالي”.

التوقيع على الاتفاقية حضره “طاهر بلوط” ممثلا لوفاق سطيف والأمين العام للفاف محمد سعد ورئيس مديرية المراقبة والتسيير المالي “رضا عبدوش”.