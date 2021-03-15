رسميا ومؤقتا.. الفرنسيون يقطعون طريق بلماضي نحو هذا الثنائي !

قطع رسميا المنتخب الفرنسي للأمال طريق الناخب الوطني جمال بلماضي نحو ضم الثنائي أمين غويري ورومان فافر لتشكيلة الخضر ولو مؤقتا.

مُهاجم نيس الفرنسي ومتوسط ميدان بريست على التوالي تم توجيه الدعوة لهم للانضمام للديوك تحسبا للمُشاركة في كأس أمم أوروبا للأمال.

هذا وكان الثنائي المذكور مُرشحا بقوة للمشاركة لأول مرة في تربص المنتخب الوطني الجزائري المُقرر نهاية شهر مارس.

وسيكون “الكوتش جمال” مُجبرا على انتظار المواعيد القادمة من أجل ضم الثنائي الذي يصنع الحدث هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

قائمة “الديوك” المعنية بالأورو ضمت أيضا حسام عوار فيما تم استبعاد ريان أيت نوري وياسين عدلي.