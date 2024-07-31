رسميا ..يورغن كلوب يعلن إعتزاله التدريب

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب اعتزاله التدريب رسميا، اليوم الأربعاء، في قرار فاجأ به العالم الرياضي و متابعيه.

وقالت يورغن كلوب عن قرار الدي نقله العالم أجمع “اعتبارا من اليوم هدا هو كل شيء بالنسبة لي كمدرب”

كما أضاف مدرب ليفربول سابقا “لم أستقيل بناء على نزوة ولكن كان دلك قرار عاما لقد قمت أيضا بتدريب أفضل الأندية في العالم كلوب يعلن اعتزاله التدريب نهائي”.

وأردف كلوب “لم يكن قرارا سريعا، و لكن كان قرارا عاما بعد تفكير شامل وبعد تدريب الأندية الأفضل في العالم”.

كما ختم المدرب الدي أشرف على عدد من الأندية الأوروبية “ربما سنتحدث مجددا بعد أشهر لأنني مازلت أرغب الأن لا يوجد أي شيء من حيث العلم حيث العمل كمدرب سواء مدرب ناد أو مدرب منتخب”.