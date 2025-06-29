رسميا..  يوليوس بلاش يوقع عقدا مع كليرمون فوت حتى 2027

كشف نادي كليرمون فوت الفرنسي، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب الجزائري الشاب يوليوس بلاش، الظهير الأيسر لمنتخب الجزائر لأقل من 23 سنة، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2027.

ويُعد بلاش من الأسماء الصاعدة في كرة القدم الجزائرية، حيث برز في الفترة الأخيرة مع المنتخب الأولمبي، بفضل مستوياته الجيدة وروحه القتالية في الملعب. ورغم بدايته المتواضعة مع نادي شبيبة القبائل، حيث خاض تجربة قصيرة لم تُكلّل بالاستمرارية بعد إدراجه في قائمة المسرحين، فإن اللاعب لم يستسلم وتمكن من لفت أنظار كشافي الفريق الفرنسي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ 2”.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة المتزايدة في الإمكانيات الفنية لبلاش، حيث يسعى إلى إثبات نفسه في واحد من أكثر الدوريات الأوروبية جذبًا للمواهب الإفريقية. وسيكون أمامه تحديات كبيرة لإقناع الطاقم الفني لنادي كليرمون وحجز مكانة أساسية ضمن التشكيلة.