رسميا.. 12 رحلة لغزو الكاميرون في الدور الفاصل وهذه قيمة التذكرة !

كشفت وزارة الشباب والرياضة سهرة اليوم السبت عن تفاصيل نقل أنصار المنتخب الوطني الجزائري إلى الكاميرون في الدور الفاصل.

بيان الوزارة كشف عن تنظيم 12 رحلة، منها 10 رحلات على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية و رحلتين للخطوط الجوية الطاسيلي.

حيث ستنطلق 4 رحلات من الجزائر العاصمة ورحلتان من وهران ونفس العدد من قسنطينة، وطائرتان أيضا من بشار وطائرتان من ورقلة مثلما انفردت به النهار أمسية اليوم.

كما أضاف البيان أن سياحة اسفار الجزائر (Touring Voyages Algérie) هي من ستتكفل بتسويق العرض.

وسيكون ثمن التذكرة 85.000 دج (ثمن التذكرة+ثمن التأشيرة+التأمين على السفر+كشف PCR أقل من 72ساعة+وجبة الطعام+التنقل من وإلى مطار دوالا).

حيث كان العرض الأولي بدون أي هامش للربح هو 140.000دج.

يشترط في الراغبين في التنقل الى دوالا :

– 18 سنة فما فوق.

-جواز السفر مدة صلاحيته أكثر من ستة اشهر.

– الجواز الصحي الكوفيد.

– اللقاح ضد الحمى الصفراء.

– تناول دواء ضد الملاريا.

– تتكفل مصالح وزارة الصحة بالجانب الصحي.

– اخر اجل للبيع سيكون يوم 15 مارس.