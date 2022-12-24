رسميا.. 3 أندية عربية تشارك في المونديال

إكتمل نصاب الأندية المعنية بالمشاركة في كأس العالم للأندية، مطلع العام المقبل بالمغرب، بعد إعلان الإتحاد الآسيوي عن ممثله في المنافسة.

وفي ظل عدم نهاية منافسة رابطة الأبطال الأسيوية هذا الموسم، قررت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المنافسة بالإتحاد الأسياوي، اختيار حامل نسخة الموسم الماضي الهلال السعودي.

كما يشارك في مونديال الأندية، بطل رابطة أبطال إفريقيا الوداد المغربي، ووصيفه الأهلي بدلًا من ممثل البلد المضيف المغرب.

وكانت آخر نسخة، شاركت فيها 3 أندية عربية في المونديال هي عام 2019، بعد مشاركة الترجي التونسي، بطل إفريقيا، والهلال السعودي، بطل آسيا والسد القطري ممثل البلد المحتضن قطر.

كما من المنتظر، ان تتنافس أندية ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا على كأس العالم.