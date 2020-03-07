رسميا.. 3 لاعبين من مارسيليا وآخر من ليون في صفوف الخضر

أعلنت الفاف، عن ضمانها لخدمات 8 لاعبين مُزدوجي الجنسية، من أجل تدعيم صفوف الخضر في فئة أقل من 16 سنة.

وتمكن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، من جلب 3 لاعبين من أولمبيك مارسيليا وعنصر آخر من أولمبيك ليون.

فيما كانت بقية العناصر من راد ستار، أميان، غانغون، وسوشو وكون، والتي تعتبر جميعها مدارس فرنسية مُحترمة.

وسيكون هؤلاء اللاعبون، معنيون بالتواجد مع مُحاربي الصحراء، خلال الدورة الودية الدولية المُزمع إقامتها بـ”مونتايغو” الفرنسية.

وجاءت قائمة الـ8 على الشكل التالي :

محيوس نذير “ريد ستار”، أوشاوش أنيس “أميان”، دحماني ياسين وموساوي عمران وخير ريان”مارسيليا”، لمين عيد “ليون”.

مسيل وعلي “غانغون”، تلمساني “كون”، لونيسي محمد “سوشو”.