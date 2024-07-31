رسميا.. 3 مترشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل

أعلن رئيس المحكمة الدستورية، أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية خلال ندوة صحفية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل. أنه تم قبول ملفات 3 مترشحين وهم يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، عبد المجيد تبون. و عبد العالي حساني عن حركة مجتمع السلم.

وأشار بلحاج، إلى أن المحكمة الدستورية إجتمعت في جلسات مغلقة الأيام الفارطة لدراسة الطعون المسجلة لدى أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية وبلغ عددها 5 طعون . كما اجتمعت اليوم لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. وتم دراسة كل الطعون بشفافية وإيلاء الأهمية لجميع الطعون بمعايير واحدة لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة باحترام الدستور.

كما أكد بلحاج، أنه تم النظر في اوجه الطعن وبعد العد اليدوي للاستمارات ومطابقة ذلك بالمعالجة الالكترونية. باشرت المحكمة عملية التدقيق للاستمارات وماتضمنته من بيانات. كما عاينت المحكمة وجود إستمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين. وبعد المداولة قررت المحكة قبول 4 طعون شكلا ورفضها من حيث المضنون. بالإضافة كذلك إلى عدم قبول طعن شكلا لوروده خارج الاجال.

وكشف في سياق ذي صلة، أنه وبعد إتمام الإجراءات تم اعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب الرئيس المقرر في 7 سبتمبر مرتبين حسب الحروف الهجائية أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية تبون عبد المجيد كمترشح حر. وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم.